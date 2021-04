Alertă la Guvern! Cumpără INTERPOL cu 53,6 milioane dolari! Ce-i drept, ”capul ce se pleaca, sabia nu il taie” a devenit de prea multa vreme principala doctrina calauzitoare a factorilor decidenți ai statului roman, pentru a mai spera ca lucrurile se vor schimba prea curand. Numai ca sunt ”momente zero” in viața pe care, daca le ratezi, atunci chiar iți meriți soarta! Inclusiv ca […] The post Alerta la Guvern! Cumpara INTERPOL cu 53,6 milioane dolari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

