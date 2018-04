ALDE a facut sondaje in opt judete. La Constanta le sufla in ceafa liberalilor

Reprezentantii ALDE au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie realizat in opt judete si sustin ca rezultatele sunt "bune si foarte buneldquo;, iar in unele regiuni, ALDE a egalat PNL.Sondajele au fost realizate in opt judete Arges, Dolj, Constanta,… [citeste mai departe]