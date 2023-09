Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri o hotarare prin care abiliteaza Ministerul Apararii Naționale sa stabileasca zonele de pe malul romanesc al Dunarii, vizavi de porturile ucrainene Reni și Izmail, bombardate de ruși, unde trebuie instituite masuri de protecție a populației.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o Hotarare prin care se implementeaza masuri pentru avertizarea cetațenilor romani aflați in zona de granița cu Ucraina, in urma evenimentelele recente inregistrate. Potrivit DSU, hotararea ține cont de evenimentele recente inregistrate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o Hotarare prin care se implementeaza masuri pentru avertizarea cetațenilor romani aflați in zona de granița cu Ucraina, in urma evenimentelor inregistrate recent. Potrivit DSU, hotararea ține cont de evenimentele recente inregistrate și…

