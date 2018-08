Stiri pe aceeasi tema

- Doi ingrijitori de la Gradina Zoologica Brașov sunt in stare grava dupa ce au fost atacați, luni, in cusca ursilor, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila, a declarat pentru MEDIAFAX ca cei doi ingrijitori primesc ajutor medical…

- Imaginile in care un copil de 10 ani conduce un autoturism pe strazile din Targoviște sunt mai vechi, dar au devenit virale acum. A aflat despre ele și poliția, care a deschis un dosar penal. Polițiștii au descoperit ca mama copilului a fost cea care i-a dat masina pentru a o conduce.

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Gorj au declarat vineri dimineata pentru News.ro ca politistii au deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de ucidere din culpa. Oamenii legii au fost sesizati de reprezentantii spitalului despre decesul barbatului si urmeaza sa fie facuta necropsia…

- Politistii din Ilfov au intocmit dosar penal si continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la furt, dupa ce sotia si fiul jurnalistului Rares Bogdan ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Ciprian Romanescu, purtator…

- Animalele, unele apartinand unor localnici, altele fiind fara stapan, au fost gasite moarte duminica in curti si pe ulitele comunei Branistea, iar cei care le-au descoperit au suspectat ca au fost ucise in mod intentionat cu Furadan, substanta interzisa de zece ani in Romania. Localnicii spun…

- Politistii ieseni au intocmit un dosar penal in cazul accidentului rutier in care a fost implicat fiul cel mic al lui Tudorel Toader. Acesta le-a interzis medicilor sa ofere detalii despre starea sa de sanatate, insa se pare ca va trebui operat, scrie Mediafax.Citeste si: VESTEA ZILEI pentru…

- Un barbat a murit, joi, in urma unui accident feroviar care a avut loc in zona Frumoasa, din judetul Iasi. Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal dupa ce au fost sesizati ca o tanara cu handicap, internata intr-un centru al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din Urlati, ar fi fost violata de un barbat internat in aceeasi institutie.