Alerta la fabrica Airbus din Hamburg, dupa ce a fost depistat un focar de Covid-19. Peste 500 de angajati au fost trimisi in carantina

Un focar de COVID-19 in randul angajatilor fabricii grupului aeronautic european Airbus din orasul german Hamburg a impus trimiterea in carantina a circa 500 de angajati, relateaza duminica, 24 ianuarie, agentia DPA, conform Agerpres.



In total 21 de angajati au fost testati pozitiv. Autoritatile sanitare germane fac in prezent analize de secventiere a genomului pentru a vedea daca acestia sunt infectati cu vreuna dintre mutatiile mai contagioase ale coronavirusului recent descoperite.



La unitatea de productie a companiei Airbus din Hamburg lucreaza circa 12.000 de persoane,…