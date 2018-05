Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Brigada Rutiera sunt in alerta maxima dupa ce un sofer care a lovit, in aceasta dimineata, o fetita pe trecerea de pietoni a fugit de la locul accidentului. Victima, in varsta de 10 ani, este in stare grava.

Au fost momente de panica la Tribunalul din Drobeta Turnu Severin. O persoana a sunat la 112 si a anuntat ca in incinta institutiei ar exista o bomba.

- Societatea Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit, fara consimtamant, datele private a 50 de milioane de utilizatori Facebook in scopuri politice, a jucat un "rol crucial" in referendumul castigat de catre simpatizantii Brexit, declara lansatorul de alerta Christopher Wylie, intr-un interviu aparut…

- In 1966, Elvis Presley filma pentru ultima oara pe taramul magic al Hawaii-ului. " Paradise, Hawaiian Style " se voia a fi un musical cu de toate. Tot atunci, o fetita in varsta de 10 ani devenea celebra in toata lumea pentru rolul lui Jan Kohana

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In jurul orei 11.25 se primește un apel pe 112 care anunța faptul ca un copil a cazut de la inalțime, in Deva, pe strada Eminescu. La fața locul s-a gasit o fata de 12 ani, afirmativ cazuta de la inalțime, etajul 8 aflata in stop cardio-respirator. Echipajul SAJ, in colaborare cu Smurd Deva incep manevrele…