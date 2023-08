Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri, 21 iulie, in localitatea Sintesti din comuna Vidra, judetul Ilfov, informeaza ISUBIF.Pompierii au fost alertati in jurul orei 17:50, iar la fata locului au ajuns 7 autospeciale de stingere cu apa si spuma.Potrivit ISUBIF, incendiul se manifesta pe o suprafata de 15.000…

- LIVE VIDEO| INCENDIU in Alba Iulia: O casa a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale LIVE VIDEO| INCENDIU in Alba Iulia: O casa a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de joi, 20 iulie, la o casa din Municipiul Alba Iulia,…

- FOTO| INCENDIU la Vințu de Jos: O hala de depozitare a furajelor a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale. FOTO| INCENDIU la Vințu de Jos: O hala de depozitare a furajelor a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu trei autospeciale. Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de…

- UPDATE FOTO-VIDEO: INCENDIU la un apartament din Alba Iulia. Pompierii intervin cu trei autospeciale Pompierii din Alba Iulia intervin, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din municipiu. Este vorba despre un incendiu izbucnit in cartierul Cetate. Echipajele s-au deplasat…

- Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case de locuit din municipiul Suceava, strada Petru Rareș (mai sus de Servicul de Pașapoarte), informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. Incendiul care s-a manifestat…

- INCENDIU in satul Geamana: O anexa gospodareasca a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU in satul Geamana: O anexa gospodareasca a izbucnit in flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de vineri, 26 mai, in satul Geamana,…

- Incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfa in comuna Tartașești,au acționat pompierii de la Garda Racari The post Incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfa in comuna Tartașești first appeared on Partener TV .