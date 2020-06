Alertă la Constanța. O rețea periculoasă de cămătari a fost destructurată Poliția Constanța a efectuat, duminica, mai multe percheziții in municipiul Constanța, Navodari și Ovidiu. Potrivit sursei citate, acțiunea polițiștilor a vizat o grupare care se ocupa cu camataria și infracțiunile conexe acesteia. Acțiunea efectuata de polițiștii Secției 4 din municipiul Constanța, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Constanța. In urma descinderilor a fost ridicat un autoturism […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

