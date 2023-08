Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung desfașoara cercetari, in urma sesizarii din data de 17 iulie a.c., referitoare la plecarea voluntara a numitului PANA VASILE, de 48 de ani, care a plecat de la domiciliul sau din localitatea Davidești, in ziua de 13 iulie a.c., și nu a mai revenit.…

- In aceasta dupa-amiaza, un apel la 112 a pus in mișcare un intreg dispozitiv. Rudele unui barbat in varsta de 64 de ani, care nu a mai ajuns acasa, au cerut ajutorul salvatorilor, care in prezent se afla in zona podului de la Vadu Pașii. Salvatorii au ajuns sub podul de pe raul Buzau cu …

- A fost alerta in aceasta dimineața in fața Primariei Municipiului Constanța. Un barbat ar fi incercat sa se autoincendieze. Acesta este patronul unui centru de batrani, sancționat zilele trecute. Alerta in fața Primariei din Constanța. Un barbat ar fi incercat sa se autoincendieze, Acesta ar fi patronul…

- FOTO| ALERTA in Alba: Barbat de 79 de ani din Aiud, cautat de polițiști și familie dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors FOTO| ALERTA in Alba: Barbat de 79 de ani din Aiud, cautat de polițiști și familie dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta un barbat care…

- Poliția județeana din Cluj a anunțat, duminica seara ca, trupul neinsuflețit al unui om a fost gasit, in apropierea localitatii Tureni din judetul Cluj. Din pacate, identificarea persoanei a fost imposibila pana la acest moment, deoarece cadavrul este ars. Acesta a fost dus de oamenii legii pentru realizarea…

- Marți, 4 iulie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat, pe raza comunei Roșia de Secaș, un tanar de 33 de ani, din comuna Roșia de Secaș, posesor al unui mandat european de arestare preventiva, emis de catre autoritațile judiciare din Cehia, pentru talharie. Pentru depistarea celui…