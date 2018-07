Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, Adrian Zaharia, este cautat de sambata seara de poliție in satul Beliș și de scafandri in lacul Beliș-Fantanele, dupa ce a disparut.

- Un barbat, în vârsta de 35 ani, a plecat la data de 9 iulie de la domiciliu, din comuna Camarasu, judetul Cluj, și nu a mai revenit. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HORVATH FLORIN-MIHAI, de 35 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu,…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila se afla intr-o misiune de cautare a unui barbat de 35 de ani, disparut duminica in apele Dunarii, potrivit informatiilor furnizate de...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat azi-noapte, in jurul orei 23.00, dupa ce un barbat a fost dat disparut, in satul Acriș – Vama Buzaului. Se pare ca persoana disparuta s-ar fi inecat in Raul Buzau. „ Persoana nu a fost gasita, cautarile fiind oprite in jurul orei 2.30,…

- Miercuri au fost cautari atat pe uscat cat si in lacul de acumulare de la Siriu, cu scafandri, dupa disparitia unui instrumentist de muzica populara. Nicu Barbu a fost vazut ultima oara , sambata, cand nimeni nu a observat la el vreun comportament neobisnuit.

- Doi jandarmi din Cluj-Napoca au salvat, vineri dupa-amiaza, viața unui barbat cazut din tren.”Vineri, 18 mai a.c., în jurul orei 14.20, plutonier major Claudiu Hadarean si plutonier Paul Berci din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, aflati în misiune…

- Barbatul care a disparut duminica seara dupa ce a plecat la pescuit a fost gasit fara suflare de scafandri. Sotia sa a stat in permanenta cu salvatorii.Din pacate, nu s a mai putut face nimic pentru barbatul in varsta de aproximativ 62 de ani.La fata locului se afla un echipaj de la Detasamentul Cernavoda…

- Potrivit ISU Constanta, barbatul a plecat la pescuit luni in jurul orei 18.00. Serviciile de interventie au fost anuntate pe parcursul noptii ca acesta nu a mai revenit acasa. "A plecat in cautarea lui un echipaj de la Detasamentul Cernavoda cu o barca pneumatica. Nu a fost gasit, iar…