Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, vicepresedinte al PNL si presedinte al Comisiei de administratie din Camera Deputatilor, a scris, sambata, pe Facebook, despre europarlamentarii PSD si ALDE care l-au criticat pe presedintele Klaus Iohannis pe tema protestelor, ca „spurca cu manie proletara presedintele si poporul gazat“.…

- “Record! De peste 7 ore doi tineri entuziaști ofera îmbrațișari gratuite "Fara Penali" la "Untold". La cele doua corturi special amenajate în Parcul Central s-au format cozi. Avem nevoie de fiecare semnatura”, a scris pe Facebook deputatul USR Emanuel…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a depus, miercuri, la Directia Nationala Anticoruptie, un nou denunt impotriva chirurgului Mihai Lucan, fostul sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca. "Am depus mai multe…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchhi, vicepresdintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, sustine ca, in luna februarie, MIron Ignat si Venera Popescu, doi dintre alesii minoritatilor nationale, au fost singurii care s-au opus unei achizitii vitale pentru securitatea Romaniei. „intamplator sau nu,…

- Proiectele de lege privind plafonarea dobanzilor si retractul litigios nu au intrat nici ieri in dezbatere, la Comisia de Buget din Camera Deputatilor, desi senatorul ALDE Daniel Catalin Zamfir a anuntat, saptamana trecuta, pe pagina sa de Facebook, ca, cel mai probabil marti, 3 iulie, aceste doua initiative…

- Posturile de televiziune și de radio ar putea fi obligate sa prezinte "argumente medicale bazate pe dovezi" și sa includa in emisiunile in care abordeaza teme de sanatate "opinia unui medic specialist cu experiența in tema abordata", prevede o propunere legislativa de modificare a Legii Audiovizualului…

- "Va mai fi un parlamentar liberal care îsi va anunta trecerea la ALDE", a spus presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, citat de Mediafax. Potrivit unor surse politice, este vorba despre senatorul PNL de Cluj, Marius Nicoara. Acesta este presedinte al Comisiei privind Drepturile…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, propunerea de modificare a Codului de procedura penala, scrie Agerpres.Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit, in plenul Senatului, 74 de voturi "pentru" si 28 "impotriva". Senatorii…