- Rusia a anunțat marți ca a interzis accesul pe teritoriul sau a inca 25 de americani, printre care Jill și Ashley Biden, soția și fiica președintelui american Joe Biden, ca raspuns la sancțiunile adoptate de SUA, informeaza Reuters.

- Liderii G7 se intalnsc in Germania intr-o reuniune care se anunța a fi dominata de Ucraina și de consecințele invaziei, de la penuria de energie la criza alimentara. Se așteapta ca liderii sa incerce sa arate un front unit in ceea ce privește susținerea Ucrainei atat timp cat este necesar și creșterea…

- Casa Alba este zguduita de un nou scandal. De data aceasta, nascut in urma a ceea ce s-a gasit in jurnalul lui Ashley Biden, fiica lui Joe Biden. Femeia care acum are 41 de ani se pare ca a descris, in carnetelul intim, ca, de asemenea, a ajuns sa faca amor cu baieti la o […] The post SOC in SUA! Acuze…

- Rusia a adaugat, vineri, doi critici de marca ai Kremlinului pe lista sa de „agenți straini”: fostul campion de șah Garry Kasparov și fostul magnat Mihail Hodorkovski. Aceasta eticheta infama, care amintește de „dușmanii poporului” din perioada sovietica, este folosita pe scara larga impotriva opozanților,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, ajunge azi intr-o vizita in Romania. Va sta patru zile in țara noastra și are o agenda foarte plina. Jill Biden a plecat in cursul noptii de la Washington pentru o vizita de patru zile in Romania si Slovacia, in care va sublinia angajamentul Statelor…

- Fiica presedintelui american Joe Biden, Ashley Biden, nu o va insoti pe mama sa, Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, in deplasarea in Europa, dupa ce a avut 'contact apropiat' cu o persoana testata pozitiv la COVID-19, a informat joi Casa Alba, potrivit Reuters.