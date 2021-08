Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de la frontiera Greciei sunt in alerta pentru a se evita repetarea sosirilor in masa de migranti prin care a trecut tara in 2015, a anuntat joi purtatorul de cuvant al guvernului, dupa revenirea talibanilor la putere in Afganistan, informeaza Reuters. Grecia s-a aflat in prima linie…

- Președintele Joe Biden a declarat miercuri ca va menține trupele americane in Afganistan pana cand va fi evacuat și ultimul american, chiar daca asta inseamna sa depașeasca termenul agreat pentru retragere, de 31 august.

- Ambasada Statelor Unite din Kabul i-a avertizat miercuri pe cetațenii americani ca nu poate asigura trecerea în siguranța catre aeroportul din Kabul folosit pentru evacuarea țarii, relateaza CNN.„Guvernul Statelor Unite nu poate asigura trecerea în siguranța catre Aeroportul…

- Fortele armate germane au trimis un avion de transport A400M in Afganistan pentru a ajuta la evacuarea cetatenilor germani si a angajatilor locali afgani, transmite DPA. Avionul a decolat luni de la baza aeriana Wunstorf, din landul Saxonia Inferioara, cu destinatia Kabul. Potrivit unor surse…

- Militari americani au ajuns la Kabul pentru a evacua personalul diplomatic al ambasadei și afgani care au sprijinit armata americana și sunt eligibili pentru viza. La ambasada se distrug elemente simbolice care ar putea ajunge in mana talibanilor. Aceștia avanseaza rapid spre capitala.

- Fortele armate germane au inceput pregatirile pentru evacuarea in siguranta din Afganistan a cetatenilor germani, au declarat sambata pentru DPA surse militare din Germania. Masura autorizarii misiunii armatei germane ar urma sa treaca rapid prin parlament, astfel ca militarii ar putea fi…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca nu regreta decizia de a scoate fortele armate ale SUA din Afganistan. Pe fondul retragerii trupelor straine aliate, rapoartele indica o crestere a numarului de victime civile, pe masura ce talibanii cistiga teren in lupta, transmie Mediafax.ro. {{540675}}"Am…