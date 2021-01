Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului Florida a ordonat vineri mobilizarea Garzii Nationale pentru a face fata amenintarilor de violenta, la o saptamana dupa asaltul asupra Capitoliului de catre sustinatori ai presedintelui Trump, informeaza AFP. Ordinul executiv al guvernatorului republican Ron DeSantis va ramane…

- Acuzate ca nu au prevenit asaltul de la Capitoliu in urma cu o saptamana, autoritațile au mobilizat efective impresionante de trupe la Washington, in așteptarea investirii noului președinte Joe Biden, ce va avea loc pe 20 ianuarie.Sute de soldați din Garda Naționala erau deja prezenți miercuri in Congresul…

- Unii dintre cei 10.000 de militari ai Garzii Nationale americane, care se indreapta spre Washington (Districtul Columbia) pentru a ajuta la asigurarea securitatii inainte de investirea presedintelui ales Joe Biden vor fi inarmati, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, sub rezerva…

- Fortele de ordine din Districtul Columbia sunt in stare de alerta ridicata dupa ce o gloata de sustinatori pro-Trump a patruns in Capitoliu, provocand distrugeri, miercuri, surse din cadrul politiei fiind ingrijoate din cauza unor noi atacuri asupra cladirilor federale, relateaza CBC News. FBI a publicat…

- Pentagonul a limitat misiunea Garzii Nationale din Districtul Columbia la suport in monitorizarea traficului inaintea mitingului de miercuri al sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in contextul certificarii de catre Congres a victoriei lui Joe Biden, relateaza Washington Post, potrivit…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri în sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- FBI face un apel la americani sa-i ajute la identificarea persoanelor care au instigat la violența atunci cand au vandalizat Capitoliul din Washington, sediul Congresului SUA, relateaza Wall Street Journal . FBI a anunțat ca accepta informații și fotografii sau inregistrari video cu momentele violențelor…

- Autoritațile din Washington au anunțat ca starea de urgenta a fost prelungita cu 15 zile, pana dupa ziua instalarii lui Joe Biden la Casa Alba, dupa ce susținatorii lui Trump au venit inarmați și au invadat Congresul.„Numeroase persoane au venit in Districtul Columbia inarmate si cu scopul de a se implica…