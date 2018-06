Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite sambata in centrul Moscovei, unde un taxi a patruns in multime, soferul autoturismului fiind imediat arestat dupa ce a incercat sa fuga, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Potrivit autoritatilor ruse, conform primelor date pare sa fie vorba despre…

- Invinsa in Irak si puternic lovita in Siria, organizatia jihadista Statul Islamic il ameninta pe presedintele rus Vladimir Putin cu un atac in timpul Campionatului Mondial de Fotbal, gazduit de Rusia in perioada 14 iunie - 15 iulie.

- Interviu epic la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia. Jurnalistul, Jackson Pinheiro, de la postul de televiziune brazilian Fox Sports "a discutat", in emisie directa, cu o locuitoare a Moscovei. Discutia dintre cei doi este de-a dreptul comica.

- Azi începe Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia! Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia începe pe 14 iunie, cu meciul de deschidere dintre Rusia și Arabia Saudita (ora 18:00), și se se termina pe 15 iulie, cu marea finala.

- Din 14 iunie pana in 15 iulie, Televiziunea Romana transmite cea mai asteptata intrecere sportiva a planetei. Peste 400 de ore de transmisii live la TVR 1, TVR 2 si TVR HD dedicate Campionatului Mondial de Fotbal - FIFA Rusia 2018.

- Marian Olaianos comenteaza pentru TVR partide din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA Rusia 2018. Primul gazduit de Europa de Est, Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia este al 13-lea turneu pe care telespectatorii din Romania il vor urmari in exclusivitate la televiziunea publica.

- Campionatul Mondial de Fotbal gazduit de Rusia va debuta in 14 iunie dar spectrul unor sangeroase confruntari generate de huliganii rusi (si nu numai) planeaza deja asupra competitiei. Inca de anul trecut, BBC difuza un reportaj despre Orel Butchers, un grup de suporteri afiliati clubului Lokomotiv…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.