- Polițiștii din Ilfov s-au autosesizat in urma apariției pe OLX a unui anunț in care un barbat a pus spre vanzare un obuz. Proiectilul a fost identificat la locul de munca al barbatului, la sediul Rosal din Sectorul 3

- Poliția din Buzau a fost solicitata joi seara sa caute un pacient care a reușit sa iasa din Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca fara sa fie observat de agenții de paza și de personalul de supraveghere. A fost gasit la Parscov, aproape de domiciliul sau. Oamenii legii au…

- Un barbat a fost filmat in timp ce tara un caine legat de mașina pe care o conducea, pe un drum din localitatea Sancraieni, din județul Harghita. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare, iar polițiștii harghiteni l-au identificat pe șofer și au deschis dosar de cercetare penala. Imagini…

- Un ciclist care a fost deranjat in trafic a atacat furios, cu un cuțit enorm, mașina in care se afla șoferul “perturbator”. Atacul s-a petrecut pe strazile din Londra, sub privirile ingrozite ale trecatorilor. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un ciclist a alergat spre un Volkswagen…

- Batrana din Brașov, bolnava de Alzheimer, batuta cu salbaticie in propria casa. Femeia a fost gasit in parcul din spatele blocului in care locuiește, plina de sange. Aceasta ieșise cu ultimele puteri, sa ceara ajutorul oamenilor. Doi necunoscuti care au intrat noaptea in bloc si banuiesc ca acestia…

- 12.25 Din pacate, muncitorul in varsta de 33 de ani, din Budila, care a cazut de la etajul al 8-lea ak blocului unde lucra, nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a decedat. Poliția a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, pentru neluarea și nerespectarea masurilor de securitate in munca.…