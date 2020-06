Stiri pe aceeasi tema

- O noua boala face ravagii. Este asemanatoare cu coronavirusul si este transmisa de capuse la om. Se numeste anaplasmoza si provoaca simptome precum febra, dureri musculare si insuficienta respiratori. Aceasta poate fi tratata cu doxiciclina, informeaza Romania Tv.Specialiștii din domeniul…

- Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud a demarat anchete epidemiologice la Ambulanta si la Spitalul orasenesc Beclean, in urma confirmarii unui caz de Covid-19 la un medic din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean, potrivit datelor comunicate de Institutia

- Lucratorii brazilieni au sapat mii de morminte la marginea orașului brazilian Sao Paolo, unde este cel mai mare focar de coronavirus din Brazilia, informeaza CNN.In Brazilia sunt raportat peste 300.000 de cazuri de coronavirus, iar numarul morților a trecut de 20.000. America Latina este noul epicentru…

- Locurile de picnic din Brașov raman inchise! Nu va grabiti la gratare, nici macar in grup de 3: primaria a decis sa tina inchise locurile de picnic. O serie de reguli sunt instituite in Brașov in starea de alerta! Incepand cu data de 15 mai 2020, odata cu instituirea starii de…

- Virusul ataca inima, ii slabește mușchii și ii perturba ritmul, sunt noile detalii ingrijoratoare pe care medicii din Statele Unite le-au constatat la ultimii pacienți tratați de coronavirus. Aceștia susțin ca virusul Covid-19 se dovedește mult mai impredictibil decat se credea la inceput.

- Opt angajati si zece pacienti de la Spitalul Municipal Pascani au fost confirmati cu COVID-19. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au inceput doua anchete epidemiologice pentru a stabili contacții direcți, izolarea la domiciliu a acestora si testarea pentru COVID-19.

- Patru morți de coronavirus raportați astazi la Arad, iar situația pare scapata de sub control. Autoritațile tac, DSP-ul nu spune nimic, iar numarul aradenilor care sunt suspecți de coronavirus este ținut secret. In acest timp, Spitalul Clinic Județean de Urgența, mandria președintelui Cionca nu este…

- Daily Star anunta ca este ideal sa ne curatam telefonul le fel de des cum procedam cu mainile. Un specialist in Boli infectioase si Imunologie citat de Daily Mail atentioneaza ca virusul este la fel de contagios de pe orice suprafata cum este si de pe maini. Statisticile arata ca in Marea…