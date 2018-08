Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa acorde primul ajutor in cazul unui grup de turișit cazați la o pensiune din comuna Bran. Potrivit primelor informații, este vorba desare șase copii și un adult cazați la vila Alisa, din Bran, care prezinta simptome de toxiinfectie alimentara. In unitatea de cazare sunt 32 de copii acolo. La fața locului intervin un echipaj SMURD si trei echipaje ale Ambulantei. Contactat de newsbv.ro, comisarul regional de la Protecția Consumatorului, Sorin Susanu, ne-a declarat ca o echipa de la instituție este in drum spre vila respectiva,…