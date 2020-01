Alerta la Borsa. Incendiu pe strada Borcutului. O casa a luat foc!

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Rotundu a izbucnit un incendiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Potrivit informatiilor furnizate de…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta pentru lichidarea unui incendiu.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.Interventia pompierilor a avut loc pe strada Egretei nr.…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la un depozit din localitatea ilfoveana Afumați, flacarile cuprinzand 80% dintr-o suprafața de aproximativ 4.000 metri patrați, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. A fost emis și un mesaj RO-ALERT.Reprezentanții…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un imobil spatiu de depozitare produs pe strada Celulozei. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Recent, consilierii judeteni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Constructie Turn Instructie” situat in municipiul Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, nr. 87. Mai exact este vorba despre un turn care va fi realizat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Gheorghe Pop de Basesti”…

- Personalul unei filiale bancare din localitatea bistriteana Prundu Bargaului s-a autoevacuat, joi dupa-masa, dupa ce sediul s-a umplut de fum si s-a declansat alarma de incendiu, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud potrivit Agerpres Fumul…

- Alerta in municipiul Vulcan. Un urs a fost zarit pe o strada din localitate. Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Hunedoara a transmis, in cursul zilei astazi, un mesaj de alerta SMS pe telefoanele mobile ale locuitorilor din municipiul Vulcan, reprezentanții ISU aratau ca in jurul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina in localitatea 23 August pentru lichidarea unui incendiu.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la acoperisul unui foisor de pe strada Carmen Silva.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta…