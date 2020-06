Alertă la Borşa: Adolescentă răpită de pe stradă O adolescenta de 17 ani, din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța intr-o mașina de culoare neagra, sambata seara. Poliția Romana a emis o „alerta rapire copil”. Corina Andreea Adam, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta. Rapirea a avut loc sambata, in jurul orei 18.45. Fata are inalțime 160 cm, greutate 67 kg, ochi caprui, par negru, creț și lung. La momentul dispariției… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 17 ani din orasul Borsa a fost rapita, sambata seara, din apropierea unei benzinarii locale, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, scrie Agerpres.Conform aceleiasi surse, rapirea s a produs la ora 18,45, moment in care adolescenta, in varsta de 17…

- O adolescenta in varsta de 17 ani din orasul Borsa a fost rapita, sambata seara, din apropierea unei benzinarii locale, a purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes.Conform aceleiasi surse, rapirea s-a produs la ora 18,45, moment in care Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din…

- Scenele au avut loc chiar sub privirile fratelui sau de doar 12 ani care i-a povestit șocat tatalui ce s-a intamplat. Semnalmente minora: inalțime 160 cm, greutate 67 kg, ochi caprui, par negru, creț și lung. La momentul dispariției era imbracata cu o salopeta de culoare alba cu dungi…

- Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta.…

- Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18:45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta.

- O fata de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost rapita de un barbat sambata, fiind urcata cu forța intr-o mașina. Polițiștii au emis o alerta in sistemul „Alerta rapire copil” și o cauta acum pe minora.Fata se numește Corina Andreea Adam, are 17 ani, 1,60 inalțime, ochi caprui, par negru,…

- ALERTA MAXIMA la Borșa. O TANARA in varsta de 17 ani din orașul Borșa a fost RAPITA! Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda…

- ALERTA MAXIMA Borșa. O TANARA in varsta de 17 ani din orașul Borșa a fost RAPITA! Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in…