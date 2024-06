Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe baze militare americane din Europa, inclusiv din Romania, au fost puse in stare de alerta sporita in weekend, pe fondul temerilor ca un atac terorist ar putea viza personalul sau facilitatile militare, informeaza CNN, citand doi oficiali americani.

- Mai multe baze militare americane din Europa au fost puse in stare de alerta sporita in weekend, pe fondul temerilor ca un atac terorist ar putea viza personalul sau facilitatile militare, informeaza CNN, citand doi oficiali americani.Bazele respective, inclusiv garnizoana armatei americane din Stuttgart,…

- Valul de caldura care se extinde saptamana aceasta in Europa va afecta semnificativ culturile de vara in sud-est, dar reprezinta o veste buna pentru fermierii din nord-vest, unde ploile abundente au inundat terenurile arabile, sustin analistii, transmite Reuters.

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat, la Bruxelles, ca organizația a dublat prezența trupelor de intervenție in Europa de Este, inclusiv in Romania, ajungand la un total de 500.000 de soldați, la acest moment.

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, arata un nou raport publicat joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Albania, țara cu 2,8 milioane de locuitori se afla intre zonele din Europa care atrag tot mai mulți turiști. Inclusiv din Romania, numarul de vizitatori e in creștere dupa apariția curselor aeriene low-cost. Dar și pentru ca țara iși promoveaza atracțiile la targuri și in reviste de specialitate. Albania nu…

- Economistul Bogdan Glavan a prezentat un grafic conform caruia, in vreme ce aproape toate țarile din Europa iși stabilizeaza datoria publica, Romania o crește. „Nivelul de 50% din PIB despre care se vorbește atat de mult este, cum sa va zic, istorie. Datoria Romaniei o va depași pe cea a Poloniei, care…

- Meteorologii anunța val de ploi, vijelii și grindina in mai multe zone din țara. Iar in urmatoarea perioada vom avea temperaturi de vara, dar cu fenomene extreme, exceptand zonele sudice, unde temperaturile vor fi mai scazute decat cele obișnuite pentru data din calendar. Instabilitatea atmosferica…