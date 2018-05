Stiri pe aceeasi tema

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost lovita cu ciocanul de un muncitor și s-a produs explozia! O persoana a decedat, iar alte doua au fost ranite. Tragedia s-a petrecut in localitatea Maieruș, din județul Bacau. Raed Arafat a anunțat trimiterea a doua elicoptere SMURD pentru a interveni…

- Intre 15 și 20 de persoane au fost ranite dupa ce un dispozitiv explozibil improvizat a fost detonat intr-un restaurant din Mississauga, un oraș canadian din apropiere de Toronto, vineri dimineața (ora local...

- Alerta in regiunea Ontario din Canada, dupa ce o bomba a fost detonata intr-un restaurant indian. Incidentul a avut loc la Mississauga, o localitate aflata la 30 de km de Toronto. Atacul nu a fost revendicat deocamdata.

- Chemate la fata locului, echipele de specialisti au dezamorsat bomba care fusese descoperita pe un santier de constructii din centrul orasului. Incidentul a provocat evacuarea a 9.000 de persoane, a doua camine de pensionari si a unui spital, iar traficul in zona a fost restrictionat din cauza…

- Mai multe persoane au fost ranite vineri dupa ce un atacator a deschis focul intr un liceu din Texas, au anuntat autoritatile, care au precizat ca situatia este 39; 39;sub control 39; 39;, relateaza AFP citata de Agerpres.ro. S a produs un incident in aceasta dimineata intr un liceu, in care a fost…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Peste 26.000 de persoane au trebuit sa-si paraseasca locuintele duminica dimineata cand expertii au inceput sa dezamorseze o bomba de 1,8 tone ramasa din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, descoperita luna trecuta intr-o gradina din orasul Paderborn din vestul Germaniei, informeaza dpa. …

- Doi palestinieni au fost ucisi vineri de gloante trase de soldati israelieni si circa 250 raniti in ciocnirile de la granita dintre Israel si Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava...