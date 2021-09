Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judetene impun restrictii de circulatie pe timp de noapte si program scurt pentru magazine in localitatile Dezna si Ignesti, in weekend, dupa ce incidenta cazurilor de COVID a depasit 4 la mia de locuitori. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad, in localitatea…

- In Barcelona si in alte orase din Spania au avut loc confruntari violente intre grupuri de tineri si politistii care incercau sa elibereze mai multe zone aglomerate in care aveau loc petreceri de strada.

- Zeci de mii de oameni protesteaza, sambata dupa-amiaza, in mai multe orase din Franta fata de obligativitatea vaccinarii pentru personalul medical si fata de utilizarea certificatelor Covid-19, inregistrandu-se violente in centrul Parisului.

- Festivalul de Film de la Cannes a fost intrerupt joi la amiaza din cauza unei alerte cu bombe, dupa ce un colet suspect a fost observat langa una dintre intrari. Forțele de ordine au intervenit de urgența, zona fiind aglomerata. Programul festivalului a fost dat peste cap dupa ce a fost declanșata alerta…

- In Republica Moldova vor avea loc alegeri parlementare pe 11 iulie. Decizia noului președinte, Maia Sandu, venea pe fondul dorinței de a reseta echilibrul puterilor din fosta republica sovietica. Curtea constituționala a Moldovei a anulat starea de urgența introdusa pentru stoparea pandemiei, permițandu-i…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie pentru asigurarea desfașurarii in condiții de siguranța a alegerilor locale parțiale pentru primar și pentru un consiliu local, care au loc astazi in 36 de localitați din 23 de județe. Citește și: Sondaj. Cum au resimtit elevii pandemia Aproximativ…

- Politistii din Mioveni au intervenit, vineri seara, dupa ce un barbat care si-a amenintat familia s-a baricadat in casa cu un topor. Fortele de ordine au evacuat membri familiei, apoi au imobilizat agresorul, moment in care acesta a lovit scutul de protectie cu toporul. ”In seara zilei de 25 iunie…