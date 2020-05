Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la numarul de urgente 112 a solicitat prezenta politistilor in cartierul Aradul Nou din municipiul Arad, unde a izbucnit un scandal si s-au tras mai multe focuri de arma. "A fost solicitata echipa operativa formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale si ai Serviciului Arme,…

- Politistii din municipiul Ploiesti au folosit armamentul din dotare si au tras in plan vertical pentru aplanarea unui conflict izbucnit luni seara intr-un cartier al orasului, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova."Am fost sesizati cu privire…

- In aceste momente, in Constanta, in zona Spitalului Judetean de Urgenta Constanta, mai multi elevi scandeaza si protesteaza pentru baiatului batut in urma unui conflict pe reteaua de socializare Facebook.Acestia tin in maini pancarte cu chipul minorului pe care scrie: "Acum nu va vad, Nu va aud, Dar…

- Alexandru Nicolae Ionita, tanarul in varsta de 27 de ani din Dambovita, ramane in arest preventiv. Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au respins apelul prin care principalul suspect al unei crimie care a avut loc in Moreni, a solicitat sa fie scos din spatele gratiilor.

- Radu Necsoiu avea 27 de ani și era de fel din comuna dambovițeana Valea Lunga. A murit, duminica dimineața, 9 februarie, la Moreni, dupa ce un baiat de 19 ani l-a lovit cu o bata in cap, pe trotuar. Lovitura de bata i-a fost fatala tanarului de 27 de ani. Radu Necsoiu a fost ucis intr-un conflict…