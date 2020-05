Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi in procesul intentat dupa ce a fost revocata din funcție in 9 iulie 2018, prin decretul președintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curții Constituționale. Citește aici decizia integrala a CEDO Fragment din decizia Curții: Joins to the merits the Government’s preliminary objection as to the non-exhaustion of domestic remedies, and dismisses it; Declares the applicant’s complaints under Article 6 § 1 and Article 10 of the Convention admissible; Holds that there has been a violation of Article 6 § 1…