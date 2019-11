Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, s-a clasat pe primul loc in judetul Giurgiu, dupa ce a fost votata de 48.571 de persoane (42,8%), pe locul doi aflandu-se Klaus Iohannis cu 34.570 de voturi (30,49%), iar pe trei, Mircea Diaconu cu 11.208 voturi (9,88%) potrivit rezultatelor prezentate de AEP. Aceeasi…

- Peste 43 de mii de cetațeni romani din Republica Moldova au votat la alegerile prezidențiale din Romania, arata datele Biroului Electoral Central al Romaniei, informeaza IPN. Cei mai mulți au votat in Chișinau – peste 21 de mii, aici au fost deschise 12 secții de votare. La Ialoveni au votat peste 2200…

- Urnele s-au inchis si au fost anuntate primele rezultate exit-poll. Potrivit acestor date, Klaus Iohannis a obtinut putin sub 40% din voturile exprimate in tara. Alaturi de el, in turul doi, institutele de sondare o plaseaza pe Viorica Dancila, care ar fi obtinut in jurul a 22 de procente. Candidatul…

- Duminica, romanii merg la vot pentru a-și alege președintele, scrie wowbiz.ro. 14 romani s-au inscris in cursa pentru funcția suprema in stat. Foarte probabil ca vom avea și turul doi, peste doua saptamani. Doi dintre cei 14 candidați vor continua lupta! Specialistul in astrologie și medium, Ioan…

- La dezbaterea electorala au fost prezenți Theodor Paleologu, Kelemen Hunor, primii, de fapt care au avut o dezbatere în campania prezidențiala și Dan Barna. Actualul președinte, Klaus Iohannis și fostul prim-ministru al României, Viorica Dancila, vinovații situației din România…

- Alexandru Cumpanasu, Viorica Dancila, Theodor Paleologu si Klaus Iohannis sunt in topul cautarilor dupa numele cadidatilor la alegerile prezidentiale pe Google din ultima luna, potrivit unui studiu realizat de agentia de marketing online si SEO TargetWeb.

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu a declarat, vineri, la Bistrița ca este dezamagit ca principala tema a campaniei electorale este legata de criza politica și ca Viorica Dancila, Klaus Iohannis și Dan Barna refuza sa participe la o dezbatere pe proiecte, conform Mediafax.Citește…

- Dupa Dancila, Paleologu, Barna și Iohannis UDMR inregistreaza, sambata dimineata, semnaturile de sustinere pentru alegerile prezidentiale. Kelemen Hunor a anuntat, joi, ca a adunat semnaturile necesare si a facut astfel primul pas spre Cotroceni. "Am adunat semnaturile de sustinere necesare - in total…