Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a apreciat miercuri ca 'fara scuze oficiale' din partea Frantei, ar fi mai bine ca intalnirea preconizata intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul italian, Giuseppe Conte, sa fie anulata, informeaza France Presse si dpa, preia Agerpres.'Daca…

- Un individ inarmat a luat ostatice doua persoane intr-o cladire din Paris, dar autoritatile franceze exclud ipoteza unui act terorist, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Conform echipelor de interventie, autorul luarii de ostatici este un barbat care are probleme psihice, scrie mediafax.ro.…

- Gara Saint-Charles din Marsilia (sud-estul Frantei) a fost evacuata si traficul feroviar intrerupt timp de mai multe ore sambata, dupa arestarea unui barbat cu "comportament straniu", informeaza AFP, citand surse din politie, informeaza Agerpres.In jurul orei locale 15:45 (13:45 GMT), gara…

- Cateva mii de oameni au marsaluit sambata pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva presedintelui Emmanuel Macron si a politicilor sale, inaintea implinirii primului an de la preluarea mandatului de sef al statului, informeaza dpa. Un reporter dpa a vazut protestatari marsaluind in centrul capitalei…

- La sedinta din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, organizata in a doua jumatate a lunii aprilie, europarlamentarul roman Maria Grapini a avut o atitudine critica fata de ideile exprimate in public de Emmanuel Macron, presedintele Frantei, cu privire la modul in care ar trebui sa arate…

- ”Poluand oceanele, reducand biodiversitatea, noi ne asfixiem, ne ucidem planeta. Nu exista o planeta B”, a avertizat miercuri Emmanuel Macron intr-un discurs in Congresul american, indemnand Statele Unite si Franta sa ”coopereze pentru a-i reda planetei noastre grandoarea”, scrie Le Figaro.”Sunt…

- Doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, joi, in vestul Frantei, anunta autoritatile regionale, citate de site-ul 20Minutes.fr. Elicopterul s-a prabusit in apropierea localitatii Lussac, in regiunea Gironde (vestul Frantei). Cele doua persoane aflate la bordul…

- Arnaud Beltrame, locotenent-colonelul de jandarmerie ucis de un jihadist dupa ce s-a oferit voluntar sa ia locul unei femei ostatice in timpul atacului care a avut loc vineri asupra unui supermarket din sud-vestul Frantei, intruchipeaza 'spiritul de rezistenta francez', a declarat miercuri…