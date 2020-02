Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Agnes Buzyn, a anuntat ca starea de sanatate a celor cinci britanici este destul de grava. "Cazul initial ne-a fost adus in atentie noaptea trecuta. Este vorba de un britanic care s-a aflat in Singapore in perioada 20-23 ianuarie si a venit in Franta la 24 ianuarie pentru…

- Thailanda a confirmat 19 cazuri de contaminare cu noul coronavirus, potrivit unui nou bilant, printre acestea numarandu-se primul caz din acest regat de contaminare locala, au anuntat vineri autoritatile sanitare, informeaza Agerpres, citand AFP. Thailanda, care a raportat cel mai mare numar de cazuri…

- In atenția Clienților care solicita trimiteri de pe site-ul AliExpress Beneficiarii AliExpress-ului sunt supuși riscului de contaminare cu infecția coronavirus?Alerta provocata de riscul transmiterii infecției coronavirus a panicat și cetațenii Republicii Moldova, care pun

- Conisia Europeana lucreaza la toate nivelurile pentru a monitoriza situația raspandirii infecției cu coronavirus și a elabora masuri și raspunsuri adecvate in stare de urgența. Anunțul a fost facut marți de purtatoarea de cuvant a Comisie iEuropene Dana Spinanț.Comisarii europeni urmeaza sa discute…

- Tanarul de 24 de ani intors recent din China a fost dus la Institutul „Matei Balș” din capitala cu suspiciune de infectare cu coronavirus s-a dovedit a nu fi purtator al virusului. Medicii au descoperit ca tanarul sufera de gripa, urmand sa fie externat și tratat in ambulatoriu. Ministerul Sanatații…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa. Pacientul este in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de Biroul…

- Studentul din Bacau, care s-a intors din China și are simptome de gripa, din acest motiv existand suspiciune de coronavirus, transferat la Institutul Matei Balș din București, a declarat, luni, directorul Spitalului Județean Bacau, Adrian Popa.

- Patru turiști chinezi, care au ajuns in Marea Britanie din epicentrul focarului de coronavirus, sunt testați in Scoția, dupa ce au prezentat simptome specifice unei infecții asemanatoare cu Sindromul Acut Respirator Sever.