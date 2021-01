Alertă într-o localitate din Hunedoara: Se instituie carantina Localitatea Toplița din județul Hunedoara a fost plasata in carantina din cauza creșterii ratei de infectare cu noul coronavirus. Incidența infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul de 27 de cazuri la mia de locuitori. Carantina intra in vigoare incepand de astazi, 5 ianuarie, și este valabila pentru doua saptamani. „Comitetul Județean pentru Situații de Urgența-Hunedoara, convocat de prefectul județului, Calin-Petru Marian, a decis sa instituie incepand cu data de 05 ianuarie 2021, pentru o perioada de 14 zile, carantinarea zonala in localitatea Toplița aparținatoare comunei Toplița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

