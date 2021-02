Alertă într-o comună din Botoșani! Rata infectărilor a depășit 10 la mie O localitate din Botoșani inregistreaza o rata de infectare cu Covid de peste 10 la mia de locuitori. Havarna, o comuna cu 4.569 de locuitori din judetul Botosani, a raportat miercuri cinci noi cazuri de infectare cu coronavirus. Comuna se afla in carantina. Potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica, in ultimele 14 zile in Havarna au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus 44 de persoane, ceea ce face ca rata de infectare la nivelul comunei sa fie de 10,23 cazuri la 1.000 de locuitori. O singura localitate, in afara de Havarna, mai depasea, miercuri, pragul de 3. In comuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

