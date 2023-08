Stiri pe aceeasi tema

- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. ‘La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A…

- In aceasta dimineața, o conducta de gaze a fost avariata la Bascov. Conform primelor informații transmise de ISU Argeș, conducta a fost sparta in timpul unor lucrari de la fața locului. Citește și: O femeie și-a spalat copiii cu o substanța chimica pentru a-i scapa de paduchi. Cei 4 frați, in stare…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor in cazul unei conducte de gaz sparta in timpul unor lucrari in comuna Bascov din județul Argeș.La fața locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor,…

- Pompierii intervin pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor in cazul unei conducte de gaz sparta in timpul unor lucrari in comuna Bascov.La fața locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN și o ambulanța SMURD.A…

- Plajele din jurul Atenei au fost evacuate in timp ce pompierii greci și avioanele cu apa au incercat sa lupte impotriva unui incendiu brutal care amenința o mare parte din sudul Greciei, informeaza DailyMail. Cel mai recent infern a izbucnit in regiunea centrala a Beoției, la aproximativ 100 de kilometri…

- Zeci de mii de persoane au fost evacuate luni in sudul Chinei si Vietnam si zeci de zboruri au fost anulate dupa ce ciclonul Talim a devastat coasta provinciei Guangdong. Climatologii avertizeaza ca cicloanele vor deveni din ce in ce mai puternice din cauza incalzirii globale. Jeeeeze. That’s brutal…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o garsoniera dintr-un bloc din Murfatlar, județul Constanța, iar peste 30 de persoane, printre care si trei copii, au fost evacuate din cladire. Proprietara locuintei, o femeie de 75 de ani, a suferit un atac de panica. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean. Aproximativ 190 de copii au fost evacuati, cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date disparute, inclusiv…