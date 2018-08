Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara va efectua, in perioada 1 august 1 octombrie, un control tematic la DNA in legatura cu dosarele in care sunt cercetati magistrati, relateaza Agerpres.Inspectia Judiciara, prin inspectorii de la Directiile de inspectie judiciara pentru procurori si, respectiv, judecatori, va efectua,…

- Inspectia Judiciara a anuntat luni seara ca va face un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta DNA ce vizeaza magistrati sau care au legatura cu acestia. Controlul va avea loc in perioada 1 august…

- Inspectia Judiciara anunta ca va efectua în perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti în cauzele de competenta DNA care vizeaza magistrati

- Inspectia Judiciara anunta ca va efectua in perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta DNA care vizeaza magistrati sau au legatura cu acestia. "Inspectia Judiciara,…

- Inspectia Judiciara va efectua, in perioada 1 august - 1 octombrie, un control tematic la DNA in legatura cu dosarele in care sunt cercetati magistrati. "Inspectia Judiciara, prin inspectorii de la Directiile de inspectie judiciara pentru procurori si, respectiv, judecatori, va efectua,…

- Inspectia Judiciara anunta ca va efectua in perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta DNA care vizeaza magistrati sau au legatura cu acestia.

- Inspectia Judiciara anunța, luni, ca prin inspectorii de la Direcțiile de inspecție judiciara pentru procurori și, respectiv, judecatori, se va efectua un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritații Judecatorești in cauzele de competența Direcției…

- Dupa revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi, inspectorii de la Inspecția Judiciara vor efectua un control tematic la DNA, in perioada 1 august- 1 octombrie. Inspectia Judiciara, prin inspectorii de la Direcțiile de inspecție judiciara pentru procurori si, respectiv, judecatori, va efectua…