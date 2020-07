ALERTĂ! INSP face apel la populație: Respectați măsurile impuse „Avand in vedere evoluția alarmanta a cazurilor de infecție cu Covid-19, Institutul Național de Sanatate Publica reamintește cetațenilor importanța respectarii cu strictețe a masurilor de prevenire și limitare a raspandirii infecției. Rugam populația sa respecte masurile de baza de protecție sanitara, acestea fiind singurele instrumente cu care putem preveni transmiterea virsului SARS-CoV-2 și imbolnavirea cu COVID-19. • Purtați masca de protecție in spațiile inchise (spații publice, locul de munca)! Pentru o protecție eficienta masca trebuie sa acopere atat nasul cat și gura. • Evitați aglomerarile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

