Alertă. Înşelătorie pe WhatsApp. Nu daţi click dacă primiţi un voucher Lidl sau Adidas CERT-RO a primit in ultimele zile numeroase notificari cu privire la propagarea unor campanii de tip scam prin intermediul unor aplicatii de mesagerie precum WhatsApp, identitatea vizuala a Lidl si Adidas fiind copiata si utilizata abuziv de catre atacatori. Odata ce link-ul voucherului este accesat, persoana este redirectionata catre un chestionar cu mai multe intrebari, la finalul carora este promis voucherul de cumparaturi. Pentru a obtine voucherul, este nevoie de apasarea butonului "DISTRIBUIE", moment in care mesajul ajunge la toata agenda de contacte. Si acesta nu este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

