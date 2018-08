Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de persoane au fost evacuate dintr-un mall din municipiul Constanta, luni, dupa ce a izbucnit un incendiu la hornuri, in zona de alimentatie publica a complexului comercial, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompieri…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o magazie. Potrivit ISU Dobrogea incendiula izbucnit in localitatea Bisericii pe strada Bisericii. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentrui stingerea unui incendiu ce a cuprins in lan de griu. Potrivit ISU Dobrogea incendiul se manifesta in localitatea Olteni, judetul Constanta. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins vegetatia din apropierea Penitenciarului Poarta Alba. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins vegetatia uscata de pe calea ferata in Gara CFR Medgidia. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins vegetatia uscata din spatele hotelui Ramada din Parcul Tabacarie. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins vegetatia uscata din apropierea blocurilor sociale din Harsova. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Statia Babadag intervin in aceasta dimineata pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe DN22 in apropiere de gara Zebil.Potrivit ISU Delta, se intervine cu 1 autospeciala…