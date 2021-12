Alertă! Incendiu la mall! Pompierii, chemați de urgență S-a dat alarma, vineri dimineața, intr-un mall din Arad. Un incendiu a izbucnit intr-un magazin de haine, chiar inainte de ora deschiderii. Doua autospeciale de stingere au fost chemate sa intervina de urgența. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la un panou publicitar prevazut cu instalație electrica din interiorul magazinului. Conform pompierilor, exista posibilitatea de […] The post Alerta! Incendiu la mall! Pompierii, chemați de urgența first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un barbat a fost ranit seara trecuta intr un incendiu ce a izbucnit in locuinta sa.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita luni, 13 decembrie, in jurul orei 22.30, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit intr o incapere in…

- A fost alerta de incendiu astazi, 12 noiembrie, la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. Angajații unitații spitalicești au apelat rapid numarul pentru situații de urgența, 112, dupa ce aceștia au simțit un miros ințepator de fum intr-o incapere. Pompierii au intervenit de urgența, constatand ca, din fericire,…

- Pompierii au facut verificari, vineri seara, la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca, in urma unei sesizari potrivit careia intr-o incapere se simtea miros de fum, insa nu au gasit degajari sau surse de fum. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj au anuntat ca au…

- Pompierii au fost chemati sa stinga un incendiu in municipiul Constanta, in urma cu cateva momente.Conform primelor informatii ar fi fost vorba despre un incendiu care se manifesta in curtea unui service auto, in Constanta, la intersectia strazilor Baba novac cu Poporului. Conform informatiilor ulterioare…

- Pompierii din Suceava au fost sesizati, vineri dupa-amiaza, despre faptul ca la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean se simte miros de fum. Acolo au fost trimise mai multe autospeciale, iar cinci pacienti au fost evacuati. Pompierii nu au identificat nicio sursa de fum si nici nu au…

- Incendiu in Mangalia In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu produs la tabloul electric de pe casa scarii a unui bloc de pe strada Oituz. La locul incendiului au fost…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in Medgidia, judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu care se manifesta la scoala Lucian Grigorescu din Medgidia.Din fericire, toti elevii au fost evacuati…

- Pompierii și mai multe ambulanțe au intervenit, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Din primele informații, s-a dat alerta ca urmare a unui incendiu. Din imaginile surprinse la fața locului se poate vedea fumul degajat. S-a intervenit pentru evacuarea pacienților. In zona…