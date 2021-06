Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul carbonizat al unei persoane a fost descoperit, marti, intr-un autoturism incendiat, in curtea unei locuinte din localitatea brasoveana Tarlungeni. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, maior Ciprian Sfreja, pompierii militari au fost alertati,…

- Cadavrul unei femei a fost gasit, marți, intr-o mașina care a luat foc in timp ce era parcata in Tarlungeni, județul Brașov. Anchetatorii sunt la fața locului pentru a cerceta cum s-a intamplat tragedia. Polițiștii din Brașov au fost sesizați, marți, prin apel la 112, ca o mașina a luat foc in timp…

- Un barbat de 61 de ani, din județul Vaslui a fost transportat in stare foarte grava la spital, dupa ce a incercat sa-și taie gatul cu un fierastrau electric. Victima a recurs la gestul extrem dupa ce și-a incendiat casa.Doua echipaje de pompieri și unul de ambulanța au intervenit in noaptea de sambata…

- Polițiștii din Șoimuș, impreuna cu polițiști din Serviciul Arme Explozibili și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, impreuna cu reprezentanți ai DSVSA Hunedoara și ai Fondului de Vanatoare din AJVPS Pestisul, fac verificari pentru examinarea leșului și stabilirea…

- Un barbat de 45 de ani a fost ranit, luni dimineata, dupa ce remorca unui camion cu care transporta ingrasamant la o ferma s-a rasturnat peste el, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui.Accidentul s-a produs in localitatea Ivesti, pe un camp, la aproximativ 700 de…

- Un accident a avut loc cu puțin timp in urma pe str. Carpatilor. Potrivit primelor infomații sunt 2 victime, constiente. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, maior Ciprian Sfreja, a precizat ca, la intervenție, s-au deplasat doua echipaje SMURD si o autospeciala…

- Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestor acțiuni fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Echipe mixte formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov și polițiști…