- Ziarul Unirea Inca 7 DECESE provocate de COVID-19: 5 dintre ei sunt de la Suceava Inca șapte decese provocate de noul coronavirus au fost inregistrate și transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat…

- Deces 127Barbat, 46 ani, jud Ialomita. Internat in SJU Slobozia ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID 19 in data de 1.04.2020, confirmat in aceiasi data. Decedat in 3.04.2020.Deces 128Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internata in SJU Suceava in 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID 19 in 25.03.2020.…

- 78 de decese este numarul pe care-l comunica Grupul de Comunicare Strategica – GCS – marți, 31 martie. Inca șase pacienți din Suceava au fost confirmați cu coronavirus dupa ce au decedat. Este vorba despre un barbat de 62 de ani, confirmat cu coronavirus in 31 martie, decedat in 25 martie, o femeie…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca sase decese ale unor persoane cu coronavirus la Spitalul Judetean din Suceava.Deces 73 Barbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74Femeie, 69 ani, jud. Suceava,…

- Alte doua decese s au inregistrat in Romania din pricina coronavirusului. Deces 51Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu ndash; ATI ; in aceeasi zi s au recoltat probe biologice pentru COVID 19, probe care au fost testate la Spitalul Regina Maria Bucuresti.Data confirmarii:…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca doua decese in randul pacientilor cu coronavirus. Bilantul in Romania ajunge la 52 de decese.Deces 51 Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; in aceeași zi s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Inca trei romani au murit din cauza coronavirusului. Bilanțul ajunge la 37 de cazuri.* Deces 35Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei.…

- In aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica.15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020 16. Femeie, 70…