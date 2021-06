Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv exploziv artizanal a fost descoperit si neutralizat intr-o masina parcata in apropierea Stadionului Olimpic din Roma, miercuri, cu cateva ore inaintea meciului de la Euro-2020 Italia – Elvetia, informeaza presa italiana. Potrivit Corriere dello Sport, un vehicul suspect a fost…

- Italia - Elveția se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 2-a a grupelor de la Campionatul European. In cazul in care va reuși sa caștige meciul de azi, Italia va obține matematic calificarea in optimile de finala. Italia e prima in Grupa A, cu cele trei puncte obținute…

- EURO 2020 debuteaza vineri seara cu duelul Turcia - Italia, pe impresionantul Stadio Olimpico. Meciul va avea loc de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. „Squadra Azzurra” pornește cu prima șansa la calificare intr-o grupa din care mai fac parte Turcia, Elveția și Țara Galilor. ...

- Minciuna are picioare scurte. A aflat-o pe pielea lui presedintele belarus, Alexandr Lukasenko. Acesta a fost contrazis de autoritatile din Elvetia si Grecia, care neaga primirea vreunui mesaj despre alerta cu bomba ce viza avionul Ryanair somat sa aterizeze pe Aeroportul din Minsk in

- Cea de-a 65-a ediție Eurovision Song Contest a fost caștigata de Italia! Trupa Maneskin a obținut cel mai mare punctaj, iar votul publicului a facut diferența. Primele trei locuri in clasamentul final au fost disputate alaturi de Elveția și Franța.

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 2-a, alaturi de Danemarca si Austria, in preliminariile Campionatului European din 2022 – EHF EURO 2022, conform tragerii la sorti efectuate joi, la Viena. Cea de-a patra componenta a grupei va fi castigatoarea unei grupe din prima…