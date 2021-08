Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghița face apel la respectarea masurilor de protecție Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Rata de pozitivare, adica proporția testelor pozitive dintre 100 efectuate, se apropie…

- Trei noi cazuri de coronavirus au fost depistate la sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au anuntat, vineri, ca inca trei sportivi au fost testati pozitiv cu coronavirus, dintre care unul este cazat in satul olimpic, relateaza L’Equipe. …

- Vești triste pentru fanii „Bridgerton”. Cel mai popular show al Netflix și-a suspendat filmarile pentru cel de-al doilea sezon, dupa ce au fost confirmate mai multe cazuri de COVID-19 in randul echipei de producție. Reprezentanții Netflix au refuzat sa ofere mai multe detalii pe acest subiect. Potrivit…

- In Spania se impun din nou restrictii din cauza numarului prea mare de cazuri de COVID intre tineri. In Catalonia, de vineri se inchid din nou discotecile, pentru a opri al cincilea val al pandemiei. In Madrid, autoritatile vor lansa campania de vaccinare a tinerilor peste 16 ani incepand de lunea viitoare.…

- Programat pentru data de 10 iulie, la București, meciul test World Rugby dintre naționalele Romaniei și Scoției nu va mai avea loc, din cauza situației sanitare existente in randul echipei scoțiene, informeaza Federatia Romana de Rugby. Intr-o informare oficiala din partea Federației Scoțiene de Rugby,…

- Un total de 53 de persoane au fost testate pozitiv la coronavirus in randul delegatiilor participante la Copa America, turneu de fotbal rezervat selectionatelor din America de Sud, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii din Brazilia, tara gazda a competitiei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Alte 44 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, miercuri, in Republica Moldova, in urma efectuarii a 5014 teste. Din numarul total de cazuri, unul e de import, din Rusia.Totodata, din numarul de cazuri zilnice, niciunul nu este din randu lucratorilor medicali.

- Meciul tur al finalei competitiei masculine EHF European Cup, AEK Atena - Ystads IF, prevazut sambata in capitala Greciei, a fost amanat pentru o data ulterioara din cauza aparitiei unor cazuri de Covid-19 la echipa suedeza, a anuntat joi Federatia europeana de handbal (EHF), potrivit L'Equipe.…