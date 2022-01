Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori și viscol la munte, valabila in perioada 24 decembrie, ora 02:00 – 24 decembrie, ora 14:00.Fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ local la munte și in nord-vest, viscol in zona montana inalta.Vantul va prezenta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pe termen scurt, care anunța „intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 90-100 km/h, transport de zapada care va determina scaderea vizibilitații, ninsoare viscolita”. Alerta vizeaza zonele de munte de peste…

- Este cod galben de viscol in Romania, in zona Carpaților Orientali. Un avertisment in acest sens a transmis, luni, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). ANM a anunțat un cod galben de vant puternic si ninsoare viscolita. Atenționarea meteo este valabila de luni, 29 noiembrie, ora 14, pana in…

- Vantul sufla cu putere, vineri, seara, in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben pentru 11 județe și cod portocaliu pentru alte 10...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anticipeaza „intensificari ale vantului cu viteze de peste 110-120 km/h, temporar ninsoare viscolita”. Alerta pe termen scurt este valabila astazi, pana la ora 20.00, și vizeaza zona de munte de peste cota 1.800 de metri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00, in zona…

- Meteorologii anunta ca, pana vineri dimineata, vantul va avea intensificari in sudul, estul, nord-vestul si centrul tarii, pentru judetul Caras-Severin fiind emis Cod galben, intrucat acolo vantul va atinge, la rafala, viteze de 60-80 de kilometri pe ora. Totodata, vineri si sambata vremea va deveni…