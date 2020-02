Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cod portocaliu de viscol in șapte județe, pana marți seara și cod galben in alte 20 de județe. Vantul va sufla și cu 120 de kilometri la ora. Potrivit ANM, de luni ora 14:00 pana marți ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65…75 km/h, iar indeosebi in zona…

- Accesul apartinatorilor in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Resita este restrictionat, incepand de maine. Doar in cazuri exceptionale sau de... The post Din cauza gripei si a numarului mare de viroze, accesul vizitatorilor in incinta unui mare spital din vestul țarii este restrictionat! appeared…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau a contestat in instanța procesul verbal de contraventie incheiat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau pe data de 27 ianuarie personalului medical din Unitatea de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman este suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.Marian C. se afla in carantina in acest moment si urmeaza sa fie dus la spital pentru multiple teste.Autoritatile din Italia au…

- Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgența, a explicat ca pasagerul israelian care a aterizat pe Aeroportul Otopeni nu poate suferi de coronavirus. "El a fost in China acum foarte mult...

- O femeie din Timisoara, in varsta de 36 de ani, victima intr-un accidentul rutier care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in zona centrala a municipiului Targu Jiu, este revoltata de modul in care a fost tratata in Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu.

- Alerta de ultima ora emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Vremea se racește in toata țara, inclusiv in județele din vestul țarii. Meteorologii au emis o atenționare de intensificari ale vantului și precipitații, mai ales sub forma de ninsoare. In vestul țarii schimbarea de temperatura fața…

- Alerta in vestul țarii, dupa ce o minora in varsta de 14 ani a disparut. Fata nu a mai fost vazuta de ieri dimineața, iar familia sa a alertat de indata autoritațile. Plecase inspre școala, insa nu a mai ajuns. Mai mult, conform ziaruldehunedoara.ro, mama disparutei a primit de pe numarul de telefon…