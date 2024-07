Stiri pe aceeasi tema

- "Este o actiune in desfasurare si vizeaza, in principal, produsele contrafacute. Stim foarte bine ca acolo exista astfel de produse si noi am demarat aceasta actiunde de control.Produse contrafacute sunt foarte multe si s-au gasit o mare parte din aceasta categorie de produse.Un astfel de comert cu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o alerta globala cu privire la versiunile contrafacute ale Ozempic, un medicament pentru diabet, devenit popular in randul celor care vor sa slabeasca.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Satu Mare și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice ale Sectoarelor 5 și 6 din București,... The post PERCHEZIȚII Percheziții la persoane cercetate pentru punere in circulație a produselor contrafacute first…