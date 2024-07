Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane au transmis, sambata, un mesaj RO-Alert in judetul Tulcea, fiind vizate localitatile din granita cu Ucraina, avertizand populatia asupra pericolului caderii de obiecte din spatiul aerian, ca urmare a conflictului armat din Ucraina. Populatia este asigurata ca nu teritoriul Romaniei…

- Populația din mai multe localitați ale județului Tulcea, aflate la frontiera ucraineana, a primit sambata un mesaj Ro-Alert prin care a fost avertizata ca, in contextul razboiului din țara vecina, exista riscul caderii unor „obiecte” din spațiul aerian, relateaza News.ro.Mesajul a fost primit de locuitorii…

- Meteorologii au emis o averitzare de tip Cod Portocaliu pentru judetul Tulcea Avertizarea meteo este valabila in intervalul 03.07.2024 ora 16:30 pana la 03.07.2024 ora 17:30. Sunt vizate localitatile Isaccea, Niculitel, Luncavita, Frecatei, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu;Se vor semnala averse torentiale…

- Rezultatele parțiale de luni arata schimbari notabile in mediul urban din județul Tulcea, primarii PNL și-au menținut mandatele in Tulcea și Babadag, dar primariile Macin și Sulina au fost caștigate de PSD, in vreme ce AUR a caștigat in Isaccea in fața PSD, conform datelor publicate de Code for Romania.…

- Porturile maritime de la Dunare, de la Sulina, Tulcea, Isaccea, Galați și Braila, au fost incluse in Planul de acțiune „Europa ESPO” a Comisiei Europene, prin care vor fi alocate peste 80 de miliarde de euro pentru investiții in modernizarea instalațiilor și infrastructurii portuare, trecerea la energia…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis, miercuri, un mesaj de Sfintele Pasti catre toți credincioșii ortodocși și greco-catolici din Romania, dar și din afara granițelor țarii. „Invierea Domnului este sarbatoarea iubirii smerite si milostive a lui Hristos cel ce a invins ura, violenta…

- Garda de Mediu a confiscat patru autovehicule, 250 de kilograme de peste si 14 kilometri de plase de pescuit ilegal, in urma unei actiuni pe Dunare, Marea Neagra si in Delta Dunarii. Reprezentantii Garzii de Mediu au anuntat, luni, ca 40 de comisari din cadrul institutiei, sprijiniti de 280 de politisti…

- Conform ANM, vor fi intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55... 60 km/h.Sunt vizate:zona de litoral a judetului Tulcea , respectiv zona localitatilor: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfantu Gheorghe; precum ai Delta Dunarii, respectiv zona localitatilor: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor,…