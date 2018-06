Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp la Facultatea de Muzica a Universitații de Vest din Timișoara, situata in Piața Libertații. Trecatorii au putut observa un fum gros ieșind din cladire, iar pompierii au fost alertați la 112. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale, iar din primele…

- O calatorie cu un tren de noapte s-a dovedit a fi pentru un barbat din Diosig, județul Bihor, o experiența extrem de riscanta. Omul a fost talharit de un tanar de 17 ani care i-a luat telefonul mobil in valoare de peste o mie de lei. La doar cateva ore, hoțul nocturn a fost prins și inchis pentru 20…

- Dupa ce șoferul unui SUV a provocat, duminica seara, un accident de circulație pe Bulevardul Revoluției din Timișoara, doborand un stalp cu indicatoare rutiere... The post Semaforizare la pamant, pe un bulevard din centrul Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii locali aflați in patrulare sambata noaptea au observat, pe Bdul Vasile Parvan, in jurul orei 02.30, un minor dat in urmarire in cursul zilei de joi de Secția 3 Poliție. Acesta a disparut din Centrul de zi și de noapte pentru minori de pe str. Ioan Slavici. Baiatul, in varsta de 12 ani, cu…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- O primarie din Iasi a fost jefuita in miez de noapte • Cativa hoti au intrat intr-un birou si au plecat cu peste 13 mii de lei • Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili intreaga situatie • Multi localnici cred ca jaful a fost comis cu ajutor din interior [...]

- "In cursul diminetii, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza municipiului Timisoara, in zona catedralei, are loc un conflict spontan intre mai multe persoane, motiv pentru care politistii s-au deplasat la fata locului. A fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor…