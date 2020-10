Stiri pe aceeasi tema

- "Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a ajuns la 82, dintre care 46 sunt in Timisoara, cate patru la Lugoj si Faget, trei la Dudestii Noi, cate doua la Ghiroda, Gataia si cate un caz la Remetea Mare, Ciacova, Carani, Jena (Gavojdia), Costeiu, Hitias (Racovita), Buzias,…

- O crestere de cinci ori a numarului celor infectati cu SARS-CoV-2 in 24 de ore s-a inregistrat in Timisoara, fiind depistate 46 de cazuri, fata de noua raportate in ziua precedenta, potrivit Prefecturii. „Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a ajuns la 82, dintre care 46…

- O crestere de cinci ori a numarului celor infectati cu SARS-CoV-2 in 24 de ore s-a inregistrat in Timisoara, fiind depistate 46 de cazuri, fata de noua raportate in ziua precedenta, potrivit Prefecturii."Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a ajuns la 82, dintre…

- De vineri pana sambata, 3 octombrie, la Lugoj au mai fost depistate 11 cazuri de COVID-19. Autoritațile au anunțat ca, in județul Timiș, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 1.876 de teste, au fost confirmate cu coronavirus 99 de persoane. Cele 99 de persoane sunt din: Timișoara…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in județ, au fost confirmate 99 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din 1.876 de teste efectuate. Cele 99 de persoane sunt din: Timișoara – 40, Lugoj – 11, Ghiroda – 2, Dumbravița – 3, Faget – 1, Variaș – 1, Dudeștii Noi – […] Articolul Aproape…

- Autoritațile timișene au anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost confirmate cu COVID-19 un numar record de persoane – 86, iar o persoana infectata cu noul coronavirus a murit. Cele 86 persoane sunt din: Timișoara – 46, Lugoj – 5, Giroc-3, Jena (Gavojdia) -3, Moșnița Noua -3,…

- Judetul Timis a inregistrat cel mai mare numar de persoane confirmate cu COVID in 24 de ore, de la inceputul pandemiei, existand aproape la o triplare a cazurilor fata de raportarile anuntate de Prefectura la inceputul saptamanii. Potrivit reprezentanților Prefecturii, in cursul zilei de ieri au intrat…

- Județul Timiș a ajuns la 2.284 de imbolnaviri cu noul coronavirus, la ultima raportare fiind 40 de cazuri noi (Timișoara - 16, Ghiroda - 11, Dumbravița - 4 și cate un caz a fost depistat la Lugoj, Buziaș, Recaș, Gruni ... The post Unde s-au inregistrat cele mai recente imbolnaviri de coronavirus și…