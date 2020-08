Stiri pe aceeasi tema

- Alerta maxima in zona localitații timișene Sanandrei, pe drumul ce leaga Timișoara de Arad. Cabina unui autotren incarcat cu azotat de amoniu a fost cuprinsa de flacari. Cei de la ISU Banat intervin la fața locului, circulația este complet blocata.

- Incident periculos in aceasta dimineața pe DN 69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Un TIR incarcat cu azotat de amoniu s-a rasturnat la intersecția DN 69 cu DJ 692, drumul spre Sanandrei, dupa ce a avut probleme la o roata, care ar fi luat foc, incendiul fiind insa stins imediat. Circulația in…

- Accident de circulație, marți dupa-masa, la intersecția drumului ce duce la Sanandrei cu cel ce leaga Timișoara de Arad. Un barbat a ajuns la spital dupa ce un șofer nu a acordat prioritate in momentul in care a virat spre Sanandrei.

- Incident in aceasta dimineața pe DN 7, la ieșire din localitatea Barzava. Un autocamion a acroșat un stalp de electricitate, iar cablurile de inalta tensiune au ajuns in apropierea carosabilului. Circulația este blocata pe ambele sensuri, anunța DRDP Timișoara. Muncitorii acționeaza pentru remedierea…

- Circulația rutiera se inchide pentru 24 de ore pe Autostrada A1, intre Nodul Rutier Cunța și Nodul Rutier Sebeș Vest (Vintișoara) Joi, 23 iulie 2020, incepand cu ora 07.00, se inchide circulația rutiera pe Autostrada A1, intre Nodul Rutier Cunța și Nodul Rutier Sebeș Vest (Vintișoara), pentru…

- Un autotren a luat foc, in aceasta dimineața, pe A1, dupa ce a lovit parapetul median. Traficul este blocat pe autostrada, in zona in care a avut loc incidentul. Evenimentul a avut loc la cațiva kilometri de Vama Nadlac. Potrivit ISU Arad, autotrenul s-a rasturnat, iar șoferul a reușit sa se autoevacueze.…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, dupa o explozie produsa la Uzina Mecanica Cugir, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Dupa deflagratie s-a produs un incendiu, potrivit news.ro.ISU Alba intervine, vineri, cu mai multe autospeciale, la Uzina Mecanica Cugir, unde s-a produs…

- Aglomeratie la punctul de frontiera Nadlac 1 Foto: Ioan Suciu Este aglomerație și miercuri la punctul de frontiera Nadlac 1, unde românii care vor sa intre în țara așteapta aproximativ doua ore. Pe lânga formalitațile vamale obișnuite, cei care trec granița au parte…