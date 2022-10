Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a confirmat, astazi ca ” este oficial, in Timis exista un focar de pesta porcina africana la o ferma de porci din Parța. Ce urmeaza? Neutralizarea celor 39.000 de animale si luarea de masuri pentru combaterea raspandirii bolii. Sacrificarea porcilor si ingroparea lor in condiții de siguranța”. Ritivoiu a anunțat ca, […] Articolul Alerta in Timiș – pesta porcina africana, confirmata la o ferma. Ce obiectiv urgent au autoritațile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .