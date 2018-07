Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal USR, Alexandru Gadiuta, a anuntat, marti, ca depune o cerere de chemare in judecata impotriva Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, spunand ca institutia refuza sa prezinte studiul despre efectele asupra sanatatii a gropii de gunoi din zona Rudeni-Chiajna.Consilierul…

- Fantanile afectate in urma ploilor torențiale și a inundațiilor de saptamana trecuta au fost dezinfectate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, cu sprijinul rețelei de asistenți comunitari.Directorul executiv al DSP Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, in conferința de presa, ...

- Nu mai puțin de 134 de persoane s-au imbolnavit, dupa ce au mancat de la un fast-food, la Iași. Directia de Sanatate Publica (DSP) a facut analizele care arata prezenta bacteriei Samonella in sosurile preparate in incinta unitatii, informeaza news.ro. Potrivit DSP Iasi, in uma prelucrarii probelor recoltate…

- Oamenii care locuiesc pe o strada din localitatea clujeana Aghireșu sunt terorizați in fiecare zi, de 4 ani incoace, de o familie de țigani. Manelele sunt date la volum maxim, motoarele scuterelor și drujbelor sunt turate, spre disperarea localnicilor, care se și tem sa vorbeasca din cauza agresivitații…

- Zeci de buzoieni cu varste de pana la 40 de ani au contractat in ultimele doua saptamani virusul care provoaca rujeola. Pe fondul complicațiilor, aceasta boala poate duce chiar la deces. De la debutul perioadei de monitorizare a rujeolei nu au fost inregistrate focare, insa Direcția de Sanatate Publica…

- Aradenii sunt ingroziți de mormanele de gunoaie adunate pe strazi, iar timișorenii se plang de praful din oraș. De vina pentru ambele situații este societatea de salubritate Retim, care are contracte pentru curațenie atat in Arad, cat și in Timișoara. Situația cea mai grava este la Arad, unde s-a schimbat…