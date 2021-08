Stiri pe aceeasi tema

- O satmareanca de 71 de ani este cautata de Poliție, dupa ce familia i-a fost semnalata dispariția. Veronica Bani a plecat de la adapostul de noapte din municipiul Satu Mare, in data de 25 iulie si nu a mai revenit la locuinta. Semnalmente: inalțime 1,65 metri, greutate aproximativa 70 kg, ochi caprui,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Secția nr. 8 Poliție Rurala Perieți, au fost sesizați sambata, 7 august, de un barbat din comuna Ghimpețeni, județul Olt, cu privire la faptul ca, vineri, 6 august a.c., in jurul orei 21.00, fiica sa PREDA IONELA CLAUDIA, de 15 ani, a plecat…

- Adolescenta de 15 ani, din Prejmer, data disparuta de familie, a fost gasita teafara, anunța Poliția Brașov. UPDATE. Reprezentanții IPJ Brașov anunța ca fata in varsta de 15 ani din Prejmer, disparuta marți, 20 iulie, a fost depistata. „Persoana in cauza a fost depistata și urmeaza sa fie incredințata…

- O adolescenta de 15 ani, din Prejmer, a fost data in urmarire nationala dupa ce a plecat, marți de acasa si nu s-a mai intors. Secția 1 Poliție Rurala Feldioara a fost sesizata de catre o femeie din localitatea Prejmer, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 15 ani, a plecat…

- La data de 20 iulie 2021, Poliția Stațiunii Bran a fost sesizata de catre reprezentanții unei societați destinata asistarii persoanelor varstnice, situata pe raza Stațiunii Bran din județul Brașov, cu privire la faptul ca in cursul aceleiași zile o femeie, in varsta de 90 ani, ar fi parasit locația…

- O adolescenta de 13 ani din Ploiești a fost data disparuta de parinți acum cateva zile. Din fericire, oamenii legii au gasit-o pe fata, insa in alt județ, respectiv in Galați. Se incearca acum descoperirea motivului pentru care minora tot fuge de langa parinți, fiind vorba despre a doua sa plecare voluntara…

- La data de 8 iulie a.c., in jurul orei 22.10, dispeceratul Secției nr.3 poliție Ploiești a fost sesizat cu privire la faptul ca minora Stan Maria Alessia, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1.55 -1.60 m, constituție astenica, fața ovala,…

- O minora de 14 ani este cautata de familie și poliție. Adolescenta a plecat de acasa la data de 23 mai și pina in prezent nu s-a intors. Semnalmente: inalțimea 1,70 corpolența medie, parul de culoare cafenie, ochii caprui, in perioada dispariției era imbracata in scurta de culoare neagra cu gluga, costum…